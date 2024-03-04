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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ويبقى الأثر.. موسم جديد لـ "عمارة الحاج رمضان" على الراديو 9090

برنامج عمارة الحاج
برنامج عمارة الحاج رمضان

يعود الإعلامي أحمد يونس، بموسم جديد من برنامج "عمارة الحاج رمضان" على الراديو 9090، حاملا معه قصصا وحكايات جديدة عن سكان العمارة الطيبين.

يبحر أحمد يونس، بنا في الموسم التاسع من البرنامج في رحلة يومية عبر 30 موقفا إنسانيا، يروي حكايات 30 أسرة تسكن العمارة، تحت شعار "ويبقى الأثر".

ويركز البرنامج هذا العام على التأكيد على أهمية الأثر الطيب الذي يمكن أن يتركه الإنسان في حياة الآخرين، حتى لو كان بسيطا، وكيف أن هذا الأثر قد يغير حياة شخص أو يساعده في تخطي صعابها.

ويعد برنامج "عمارة الحاج رمضان" من أهم البرامج التي تقدم خلال شهر رمضان على الراديو 9090، حيث نال إعجاب الكثير من المستمعين على مدار المواسم الماضية، لما يقدمه من محتوى إنساني مؤثر وقصص تلامس قلوب الجميع.

يذاع البرنامج الساعة 2:40 عصرا، ويعاد الساعة 8:10 مساء، طوال أيام شهر رمضان المبارك على الراديو 9090.

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