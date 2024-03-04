رئيس الاتحاد الإفريقي للسلاح: إفريقيا ستنافس على ميدالية أولمبية في باريس من خلال مصر

أكد السنغالي مبانيك ندياي، رئيس الاتحاد الإفريقي للسلاح، روعة التنظيم المصري لبطولة إفريقيا للناشئين والشباب و -15 سنة - المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي أنه رغم صعوبة تنظيم هذه البطولة التي تشمل الأسلحة الثلاثة للأعمار الثلاثة المختلفة، يتنافسون في فردي البنين والبنات والفرق، إلا أن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني وقيادة اللجنة المنظمة للبطولة استطاعوا تنظيم بطولة مميزة غاية في السلاسة في صالات استاد القاهرة الدولي الرائعة.

وعن المستوى الفني للبطولة قال رئيس الاتحاد الإفريقي أن مستوى اللاعبين جيد بالنسبة لهذه الأعمار مشيراً إلى أن مصر تحتكر الصدارة الإفريقية بفارق كبير عن باقي الدول.

وأوضح مبانيك ندياي أن الاتحاد الإفريقي للسلاح هو أحدث الاتحادات القارية حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1989 ويضم حاليًا 31 دولة -لذلك فنحن حديثي العهد بلعبة السلاح - مبيناً أنه كان هناك فجوة في المستوى بين الدول الإفريقية والدول الأوروبية و الآسيوية، ولكن استطاعت دول شمال إفريقيا وخاصةً مصر تضييق هذه الفجوة والصعود على منصات التتويج العالمية والأولمبية ،رفقة الدول الكبرى ومتقدمة عليها في بعض الأحيان.

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي لقد وقعنا مع الاتحاد المصري بروتوكول تعاون من أجل الاستفادة من خبرات مصر في اللعبة على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام، وذلك من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية وتحسين مستوى السلاح في قارة إفريقيا، كما قمنا بتوقيع اتفاقيات مع الاتحاد الآسيوي واتحاد بان أمريكا.

واختتم رئيس الاتحاد الإفريقي تصريحاته قائلًا: بأن مصر سبق لها الحصول على ميدالية أولمبية في 2012، وبالطبع بعد التطور الكبير الذي شهدته اللعبة في مصر خلال الأعوام الماضية من المؤكد أن الفراعنة سينافسون على ميدالية أولمبية في باريس 2024.