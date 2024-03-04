هيئة المثلث الذهبي: المشروع يهدف لتنمية 3 قطاعات بالصحراء الشرقية

قال الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة الاقتصادية المثلث الذهبى، إن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة.

ونوه أن المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير - قفط جنوبا بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

الاجتماع

وترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة للمثلث الذهبى، وذلك لبحث سبل تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، رئيس الهيئة الاقتصادية المثلث الذهبى.

أبرز المحافظ، أهمية العمل بالنهج التشاركى مع جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية.

ونوه ان ذلك يعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة بمشروع المثلث الذهبى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار.

بما يهيىء المناخ المناسب لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي كبير.

لتحقيق اهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومى التنموى ، على أن يعكس ذلك التحديث الكبير فى قوانين الاستثمار بمصر ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار المحافظ، إلى أن ذلك يؤدي إلى تحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية وإقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.

وأبرز الجيولوجي عادل سعيد، أهمية مواكبة خطط العمل بالمنطقة للمتغيرات الاقتصادية والتشريعية والتحولات في مجال الطاقة.

والعمل على تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية التي ستتم إقامتها في بداية تنفيذ مشروع المثلث الذهبى.

وذكر أهمية وجود فلسفة جديدة في التعامل مع الاستثمارات بالمنطقة تقوم على الوضوح الكامل لشروط وقواعد التعامل مع المستثمرين في المنطقة والفرص الاستثمارية ذات الأولوية وتيسير الإجراءات بما يساعد المستثمر على سرعة اتخاذ القرار

ومشروع المثلث الذهبى يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية ، حيث أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية.

مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية ، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة علي سواحل البحر الأحمر، والمواقع الأثرية بجنوب صعيد مصر .

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس صلاح اسماعيل عضو مجلس إدارة الهيئة.

والمحاسب أحمد فتحى إبراهيم مدير عام الشئون المالية، والمهندس إبراهيم رفعت مدير عام نظم المعلومات، الي عدد من القيادات التنفيذية في مجالات الهندسة والتعدين والتخطيط والاستثمار بديوان عام محافظة قنا.