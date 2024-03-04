الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير الاقتصاد اللبناني: التوترات بالمنطقة أعادتنا إلى نقطة الصفر

وزير الاقتصاد اللبناني
وزير الاقتصاد اللبناني

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد اللبناني هو عدم الاستقرار والرجوع 100 خطوة إلى الخلف، مشددًا على أن حالة عدم الاستقرار يعيشها لبنان منذ نحو 4 سنوات نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي تمر به الدولة، موضحًا أن هناك شللًا في القطاع المصرفي وانهيار العملة.

 

وتابع “سلام”، خلال مداخلة ببرنامج "مباشر بيروت" الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية": "العودة 100 خطوة إلى الوراء، وما زاد الطين بلة هو موضوع الحرب الجارية في فلسطين وجنوب لبنان التي أعادت الانكماش الاقتصادي وأعادت كل ما أحرز من تقدم إلى نقطة الصفر نتيجة شلل القطاعات واستبعاد أي احتمال لعودة مفهوم الاستثمار إلى لبنان".

ونوه بان عدم الاستقرار أخاف المستثمر الأجنبي، وأعاد حالة الهلع إلى كل القطاعات في لبنان وبطليعتها القطاع السياحي الذي كان يدخل سنويا المليارات من الدولارات التي ساهمت في إحياء الحركة الاقتصادية خلال العامين الماضيين، مشددًا على أن أزمة سعر الصرف في لبنان هي جبن سياسي يلقيه كل فريق على الآخر، وكل حزب على الآخر، وكل سلطة بالدولة على الأخرى.

وأشار إلى أن سعر الصرف الذي ليس شعبويا الكل يهرب من مسؤوليته تجاهه، لأنه يؤدي إلى تضخم في السوق، وقرار صعب لأنه عندما نرغب في توحيد سعر الصرف أو رفعه عما كان به من قبل.

مواد متعلقة

خبير زراعي: مدير "فاو" أشاد بالمشروعات التنموية المصرية في كل المجالات

أستاذ مناعة: اللجنة الطبية العليا استجابت لـ991 حالة في فبراير (فيديو)

محلل اقتصادي: مشروع تطوير “رأس الحكمة” البوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية (فيديو)

دبلوماسي سابق: عدوان إسرائيلي على غزة إعاده إحياء فكرة ضرورة حل الدولتين

مراسل "القاهرة الإخبارية": 50 غارة إسرائيلية في أقل من 6 دقائق بغزة

المرصد الأورومتوسطي: أساسيات الحياة في غزة غير موجودة

استاذ في الزراعة: منظمة “الفاو” تدعم مصر بـ71 مليون دولار

"القاهرة الإخبارية": أمريكا ترى أن جانتس الأكثر تعاوناً في خطتها المرسومة للصراع
الجريدة الورقية