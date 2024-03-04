تشغيل عيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية أيام الجمعة بكفرالشيخ

قرر محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، تشغيل عيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة أيام الجمعة من كل أسبوع، من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وذلك لزيادة الأوقات التى تقدم فيها الخدمة للمرضى.

قال محافظ كفرالشيخ، أن القرار يهدف إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعى للمرضى بشكل أفضل، وتخفيف العبء عنهم، خاصة فى ظل إحتياج المرضى إلى هذه الخدمات، مؤكدًا على توفر خدمات العلاج الطبيعى فى جميع مستشفيات كفرالشيخ.

وأضاف بأن ذلك يأتي فى إطار إهتمام الدولة بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة أوقات تقديم الخدمات للإرتقاء بالمنظومة الصحية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد شقوير ، أن أنواع العلاج الطبيعى متعددة، بما فى ذلك العلاج الطبيعى العام، والعلاج الطبيعى الرياضى، والعلاج الطبيعى للأطفال، والعلاج الطبيعى للمسنين، مشيدًا بدوره فى علاج العديد من الحالات، بما فى ذلك آلام الظهر، وآلام المفاصل، والإصابات الرياضية، والكسور، والشلل، وإلتهاب المفاصل.