صحة غزة: 13 مجزرة راح ضحيتها 124 فلسطينيا و210 مصابين خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، استشهاد 124 فلسطينيا، وإصابة 210 آخرين إثر 13 مجزرة في القطاع ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 30534 شهيدا، و71920 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم لا يشمل آلاف الضحايا بالطرقات وتحت الركام ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. ولا يشمل كذلك مفقودين لا علم لأحد بمصيرهم.

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية والجفاف وعدم توفر العلاج، إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة "رفح" جنوب القطاع، والتي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياحها غير مكترث بالتحذيرات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة حيال قيامه بهذا الإجراء.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 33 فلسطينيا في مداهمات واسعة بالضفة الغربية

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 33 مواطنا فلسطينيا، خلال حملة مداهمات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه جرى اعتقال 6 أشخاص من محافظة القدس، و12 على الأقل من الخليل، و7 من مخيم "الأمعري" جنوب رام الله، حيث سقط شهيد، واثنان من "قلقيلية"، وثلاثة من "طوباس"، وثلاثة من "بيت لحم" إلى الجنوب من مدينة القدس".

واعتقلت قوات الاحتلال عددا غير معروف من الأسرى المحررين من بلدة "دورا" جنوب الخليل.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات وقعت خلال اقتحام الاحتلال لمخيم "الأمعري" صباحا.

وفجرت قوات الاحتلال فجرا منزل شهيد في حي "المخفية" في محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية.

واقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد ونشرت أجهزة تنصت وتصوير استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وفي رام الله، وعلى الطريق الرابط بينها وبين القدس، استشهد الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم الأمعري.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى (16 عاما) وهو ابن محافظة القدس ومن مخيم "قلنديا"، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الأمعري.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم صباحا، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة الفتى أبو شلبك في الرقبة والصدر، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن الأطباء استشهاده.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استـشـهاد طفل في مستشفى أبو يوسف النجار برفح جنوبي غزة بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي.