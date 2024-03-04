جمال الكشكي لـ الوفد: جهود مكثفة لإعداد تصورات الحوار الاقتصادي في صورتها النهائية

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه يجرى الآن من خلال جهود مكثفة إعادة بلورة وصياغة مخرجات ونتائج جلسات الحوار الاقتصادي المتخصصة والتى استمرت على مدى 4 أيام متتالية خلال الأسبوع الماضي.



وأضاف الكشكي في تصريحات خاصة لـ الوفد أنه يجرى إعداد التصورات والمقترحات فى صورتها النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني الذي بدوره سيقوم برفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم توجيه الشق التنفيذي إلى الحكومة لسرعة تنفيذها أو إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ اللازم تجاهها.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار، استمرار انعقاد الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، لاستئناف مناقشة محاوره الثلاثة الاقتصادى والسياسى والاجتماعى.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، 12 جلسة متخصصة مغلقة في المحور الاقتصادي خلال 4 أيام، الأسبوع الماضي تناولت موضوعات مختلفة من بينها غلاء الأسعار والتضخم ومعوقات الإنتاج وعجز الموازنة والسياسات الضريبية والدين الخارجي وترشيد الإنفاق الاستماري وبدائل التنمية ودور الدولة في الاقتصاد والحماية الاجتماعية وتمكين المواطن المصري، بهدف التوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، تحقق طموحات مستقبلية للتنمية الاقتصادية.