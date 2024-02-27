اقرأ غدًا بالوفد.. قريبًا وقف الحرب الإسرائيلية لمدة 40 يومًا

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قريبًا وقف الحرب الإسرائيلية لمدة 40 يومًا".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ الإفراج عن 400 أسير فلسطيني مقابل 40 إسرائيليًا

ـ مصر تواصل إجهاض مخطط التهجير القسري بإنزال جوي للمساعدات

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: المجتمع الدولي الفاشل والدور المصري الفاعل

ـ “الحوار الوطني” يستأنف جلساته تحت شعار “من أجل الوطن والمواطن”

ـ مناقشات حول عجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي وزيادة الإيرادات العامة

ـ “رأس الحكمة” يعصف بسوق الذهب

ـ “المصيلحي”: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر

ـ مصر: أزمة غزة كشفت ازدواجية المعايير الدولي وانتهاكات القانون

ـ تصاعد معدل شائعات الأزمات إلى 53.8%