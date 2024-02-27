الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. قريبًا وقف الحرب الإسرائيلية لمدة 40 يومًا

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قريبًا وقف الحرب الإسرائيلية لمدة 40 يومًا".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ الإفراج عن 400 أسير فلسطيني مقابل 40 إسرائيليًا

ـ مصر تواصل إجهاض مخطط التهجير القسري بإنزال جوي للمساعدات

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: المجتمع الدولي الفاشل والدور المصري الفاعل

ـ “الحوار الوطني” يستأنف جلساته تحت شعار “من أجل الوطن والمواطن”

ـ مناقشات حول عجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي وزيادة الإيرادات العامة

ـ “رأس الحكمة” يعصف بسوق الذهب 

ـ “المصيلحي”: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر 

ـ مصر: أزمة غزة كشفت ازدواجية المعايير الدولي وانتهاكات القانون

ـ تصاعد معدل شائعات الأزمات إلى 53.8%

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