اقرأ غدًا بالوفد.. قريبًا وقف الحرب الإسرائيلية لمدة 40 يومًا
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قريبًا وقف الحرب الإسرائيلية لمدة 40 يومًا".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ الإفراج عن 400 أسير فلسطيني مقابل 40 إسرائيليًا
ـ مصر تواصل إجهاض مخطط التهجير القسري بإنزال جوي للمساعدات
ـ د. وجدي زين الدين يكتب: المجتمع الدولي الفاشل والدور المصري الفاعل
ـ “الحوار الوطني” يستأنف جلساته تحت شعار “من أجل الوطن والمواطن”
ـ مناقشات حول عجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي وزيادة الإيرادات العامة
ـ “رأس الحكمة” يعصف بسوق الذهب
ـ “المصيلحي”: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر
ـ مصر: أزمة غزة كشفت ازدواجية المعايير الدولي وانتهاكات القانون
ـ تصاعد معدل شائعات الأزمات إلى 53.8%