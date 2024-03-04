الكونجرس الأمريكي: التوصل إلى اتفاق لتمويل جزء كبير من الميزانية الفيدرالية

توصل زعماء الكونجرس الأمريكي، اليوم الإثنين، إلى اتفاق لتمويل جزء كبير من الميزانية الفيدرالية.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية - “يشكل توصل الكونجرس إلى اتفاق بين الحزبين حول القوانين الست الأولى للتمويل الحكومي التي تسمح للحكومة بالاستمرار بالعمل، نبأ سارا”، مشيرا إلى اتفاق قادة الكونجرس على حزمة تدابير بقيمة 460 مليار دولار.

وأضاف شومر "يجب أن تقر حزمة التدابير في مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الأمريكي" داعيا إلى ضرورة الإسراع في إقرار هذا الاتفاق وإرساله إلى مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن التأخر قد يؤدي إلى إغلاق مؤقت لإدارات ومرافق عامة عدة.

بدوره، قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، مايك جونسون "إن الاتفاق سمح بتحقيق انتصارات رئيسية للمحافظين وفرض اقتطاعات كبيرة في بعض النفقات الفيدرالية".

من جانبها، قالت رئيس لجنة الائتمانات في مجلس الشيوخ، باتي موراي "إن المفاوضين الديمقراطيين نجحوا في تعطيل عدد لا يحصى من تدابير طرحها الجمهوريون".