ضبط ٣٠٠ طن تمور غير صالحه للإستهلاك الآدمي بالبحيرة

ضمن جهود محافظة البحيرة وإستعدادا لشهر رمضان المبارك شددت الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حيث واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمدينة النوبارية بإشراف سمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية بمديرية تموين البحيرة بعد توافر معلوملت تفيد وجود كمية كبيرة من التمور الفاسدة بإحدى الثلاجات يستعد صاحبها عرضها بمناسبة رمضان مستغلا غلاء الاسعار أسفرت الحملة عن ضبط ٣٠٠ طن تمور داخل احد ثلاجة حفظ الفاكهة غير صالحه للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار كما اسفرت حملة اخرى بمركز كوم حمادة عن ضبط عدد 170 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كجم بمصانع الطوب الطفلى والمحظور استخدامها فى مصانع الطوب،كما نفذت الرقابة التموينية بشبراخيت حملة تموينية على المحلات العامة والأسواق

حيث تم ضبط 800 كيس ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة

وضبط نصف طن أسمنت مجهول المصدر وتم عمل المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

وتحرير عدد 4 محاضر لمحلات تجارية لبيعها سجائر بازيد من السعر الرسمى وتم عمل المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

هذا وقد تم التحفظ علي المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.