الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يصل محافظة الشرقية لمتابعة موقف خدمات المياه والصرف بالمحافظة

بوابة الوفد الإلكترونية

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم لمحافظة الشرقية، وكان فى استقباله الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد عدد من محطات مياه الشرب بالمحافظة.

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"الإسكان" تبحث مع ممثلي البنك الدولي فرص التعاون في مشروعات مياه الشرب

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نداء إلى وزير الإسكان

ويرافق وزير الإسكان فى زيارته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور صلاح بيومى، والمهندس عامر كمال، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.


 

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الجريدة الورقية