السبت 02 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

نداء إلى وزير الإسكان

وزير الاسكان
وزير الاسكان

تظلمت من سحب الشقة التي خصصت لي ضمن الحالات الأولى بالرعاية وبعد سؤالي وترددى على السادة موظفى وزارة الإسكان وجهاز مدينة حدائق اكتوبر للاستعلام ماذا تم في التظلم المقدم مني بشأن صاحب الشقه  أفادني أحد موظفى خدمة المواطنين بوزارة الإسكان بالمبنى القديم بشار قصر  العيني إن  اللجنة المخصصة لنظر التظلمات قامت بإلغاء التخصيص بناء على تقرير الباحثة بلجنة وزارة التضامن الاجتماعي التي مرت على الشقة ثم قابلت الموظفة المختصة عن الوحدات السكنية الأولى بالرعاية، وقالت إن أحد الجيران بالعمارة قال لها إن الشقة تم بيعها بدون أي دليل وبدون وجود أي مشتر بالشقة وبدون  وما يؤكد ظلم موظفة  التضامن انني كنت في في بالمستشفى لاجراء  تحاليل طبيه وقمت  بإجراءتركيب مفصل صناعي.
وهو نفس تاريخ   سحب الشقة الكائنه بمساكن عثمان الأولى بالرعاية  مع العلم  أن شركة الغاز التابعة للمنطقه ارسلت  لي رسالة على الموبيل تطالبنى بسداد فواتير غاز وألا سيتم سحب العداد لذلك اناشد المهندس  عاصم الجزار وزير الإسكان النظر إلى بعين الرأفه . والإبقاء على الوحدة رحمة بظروفى.
عطية إبراهيم عطية سعد
٣ شارع ابراهيم بك الكبير الحلميه 
الجديدة - القاهرة
ت ٠١٠٦٢٩٧٥٠٨٩

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