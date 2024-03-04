موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. زيادة جديدة

موعد صرف مرتبات مارس 2024.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يكثف العالمين بالجهاز الإداري للدولة البحث عن موعد صرف المرتبات وحقيقة تبكير صرفها قبل شهر رماضان، خاصة أن الشهر الجاري هناك زيادة في المرتبات أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القليلة الماضية.

صرف مرتبات شهر مارس 2024

صرف مرتبات شهر مارس 2024.. ومن المقرر صرف المرتبات لشهر مارس بالزيادة الجديدة يوم 21 مارس 2024، على أن يستمر لمدة 5 أيام، وينتهي صرف المرتبات يوم 27 مارس 2024.

جدول مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة يتقاضون 12.200 جنيه.

موظفو الدرجة العالية يتقاضون 10200 جنيه.

موظفو درجة المدير العام تقاضون 9200 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى يحصلون على 8200 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية يحصلون على 8000 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة يحصلون على 7500 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة يحصلون على 7000 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة يحصلون على 6500 جنيه.

موظفي الدرجة السادسة يحصلون على 6000 جنيه.