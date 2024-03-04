حضور جماهيري للجالية السودانية في عرض "اليك يا بلدي سلام"

ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

شهد عرض الفيلم السوداني "اليك يا بلدي سلام" حضور جماهيري حاشد للجالية السودانية في مصر والتي حرصت على متابعة عرض الفيلم المشارك في مسابقة مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية بمدينة الإسماعيلية ويجسد الفيلم معاناة فنان سوداني يدعى الصافي مهدي أثناء الحرب في الخرطوم وهو ما اضطره للنزوح إلى مدينة بوتسودان هربا من النزاعات وباحثا عن الأمان .

وعلق مخرج الفيلم محمود ادريس فريتاي عن فيلم "اليك يا بلدي سلام" قائلا : الفيلم مشروع تخرجي في معهد السودان للأفلام وهو عن تجربة الموسيقي السوداني المعروف الصافي مهدي الذي دفعته ظروف الحرب في السودان لترك الخرطوم والانتقال لبورتسودان وتجربة الورشة التي انشأها لتعليم الموسيقي لأهالي بورتسودان وكون منهم كورال حيث يحد الصافي في النوته الموسيقية ملاذ امانه لذلك اعتبر الصافي هو رمز لكل سوداني.

اما مدير التصوير الصديق محمد فأشار إلى أن تصوير "اليك يا بلدي سلام " كان شديد الصعوبة بسبب صعوبة التصوير في الشارع لذلك الكثير من المشاهد تم تصويرها بكاميرا تليفون متطورة بجانب أن درجة الحرارة كانت عائق كبير في التصوير ونوع الكاميرا لا تتحمل درجة الحرارة العالية.



وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء الأحد عرض مجموعة متميزة من عروض الأفلام القصيرة والتي تشارك ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية في دورته ال 25 وهذه الافلام هي السوري " هنا من دمشق " ومدته 20دقيقة وإخراج سها حسن .والموريتاني" لسنا ظلالا " ومدته 6دقائق إخراج يحي إياه .والسوداني " إليك يا بلدي سلام" ومدته ١٢ إخراج فريتاي.



وعقب عروض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد مصطفي الكيلاني وحضرها كل من محمد المصطفي منتج الفيلم الموريتاني لسنا ظلالا" والمخرج السوداني محمود ادريس فريتاي مخرج " اليك يا بلدي سلام " كذلك مدير تصوير الفيلم الصديق محمد .

في البداية تحدث المنتج محمد المصطفي عن موضوع الفيلم القصير "لسنا ظلالا" قائلا : الفيلم قائم علي فكرة أن لا يكون الإنسان ظل لأحد وناقش فكرة التبعية فمهما كان قرب انسان لك سواء اب او أم أو أخ لا تكون ظل له .

وأشار المصطفي إلي أنه سبق وانتج 11فيلم بجانب عدد من المسلسلات التليفزيونية وتحدث عن بدايات السينما في موريتانيا قائلا : السينما في موريتانيا بدأت في نهاية الخمسينات ثم توقفت في الثمانينيات بسبب الظروف التي مرت بها البلد ثم عادت عام ٢٠٠٢ ولدينا في بلدنا مهرجان سينمائي اسمه ون شوت دائما لدينا نجم مصري سنويا يتم تكريمه فالعلاقة مع السينما المصرية علاقة كبيرة وهناك بروتكول تعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .



وانطقت فاعليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الخامسة والعشرين في ٢٨ فبراير الماضي ويختتم المهرجان غدا الثلاثاء بإعلان الجوائز الرسمية .

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.