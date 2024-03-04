مسابقة التربية والتعليم 2024.. موعد فتح باب التقديم

يبحث العديد من المعلمين الراغبين في التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألف معلم، عن موعد فتح باب التقديم بها والشروط والأوراق المطلوبة، للتقديم خلال الأيام المقبلة.

مسابقة التربية والتعليم 2024

ويمكن التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024، فور فتح باب التقديم بها، من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، واتباع الخطوات المطلوبة للتقديم ينجاح.

طريقة التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

اختيار الوظائف، والدخول على وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني 2024.

يجب اختيار المحافظة التابع لها.

النقر على تقديم طلب.

النقر على التأكيد في التسجيل في هذا الإعلان.

إدخال جميع البيانات المطلوبة، وكتابة المحافظة.

تدوين طريقة شغل الوظيفة، ومستوى المؤهل.

ملء جميع البيانات المطلوبة.

النقر على حفظ البيانات، والضغط على التقديم.