قتلى وجرحى بغزة جراء هجمات إسرائيلية متتالية الليلة الماضية

قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الاثنين جراء قصف الطيران الإسرائيلي لعدة مناطق سكنية في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بمقتل وجرح عدد من المواطنين جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة".

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة الغريب وسط رفح، ومنزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بوقوع إصابات لدى عدد من المواطنين جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا في شارع الجلاء وسط غزة.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة رضوان، وشنت غارتان على المناطق الشرقية في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على محيط منطقتي الشيخ زايد وتل الزعتر، شمال غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي وللشهر الخامس عمليته العسكرية على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 30,410 قتيلا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إلى 15 طفلا.

وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.