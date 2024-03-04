الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإعلام العبري مستجدات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الإعلام العبري صباح اليوم الإثنين، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس عالقة.

txt

واشنطن: الكرة في ملعب حماس للتوصل إلى هدنة في غزة

txt

حركة فتح: نسعى لأي مسار يقود إلى هدنة وإيقاف الحرب لصالح المدنيين

وأشارت الصحيفة 12 العبرية  إلى أن الولايات المتحدة تتحرك من أجل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى حيز التنفيذ حتى قبل شهر رمضان.

ووفقًا تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس، من المتوقع أن يناقش الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مع  نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المفاوضات حول اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومن المتوقع أن يبحث جانتس مع هاريس أيضا "اليوم التالي" وخطط إعادة إعمار غزة في اليوم التالي للحرب.
وتحدثت هاريس الليلة الماضية وتناولت هذه القضايا المطروحة،  وقالت "نظرا لحجم المعاناة الكبير في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل وهو ما هو مطروح حاليا على الطاولة".
وأضافت أن "هذا سيسمح بالإفراج عن المختطفين ويؤدي إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وسيسمح لنا وقف إطلاق النار بضمان أمن إسرائيل واحترام حق الفلسطينيين في الكرامة والحرية وتقرير المصير".
 

مواد متعلقة

نائبة بايدن: يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة

أمريكا تدعو إسرائيل لإبقاء المعابر مفتوحة في غزة
الجريدة الورقية