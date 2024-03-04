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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

أزهري: النبي حذر من ترك أبنائنا فقراء

الدكتور أيمن الحجار،
الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر

 فسر الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الحديث النبوي الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وفي حديث سعد بن أبي وقَّاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعد بن مالك بن أبي وقاص الزهري/ أصابه مرضٌ في حجة الوداع، فقال: يا رسول الله، قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مالٍ، وليس لي إلا ابنة واحدة... قال: لا، قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً –يعني: فقراء- يتكفَّفون الناس ".

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 وقال الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يوجه كل أب وأم أن يؤمنوا مستقبل أبنائهم، وأن يأمرهم بطاعة الله من الصلاة والصوم والعبادة". وأوضح: "سيدنا محمد وجه الآباء بأنه لا يتركون أبنائهم فقراء، وعلى المرء أن يجتهد حتى يتركهم فى ستر وليسوا فقراء يتذللون للناس، يعنى لو أغنياء لا تتبرع بثروتك كاملة وتترك أبنائك أغنياء".
 

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