عاجل
نيكي هيلي تكتسح الانتخابات التمهيدية في واشنطن عاجل.. استقرار الأحوال الجوية حتى السبت المقبل
الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك صباح الإثنين

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متيمزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وأزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملات.

txt

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

txt

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي  في البنك المركزي المصري  نحو 8.39 للشراء، و8.42 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي  في البنك الأهلي المصري نحو 8.37 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي نحو 8.38 للشراء و 8.43 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف  الدرهم الاماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي نحو 8.38 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع

مواد متعلقة

سحب وأمطار.. طقس الإمارات اليوم الإثنين

الكشف عن قائمة منتخب مصر المبدئية لدورة الإمارات

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك بمستهل تعاملات الأحد

عمرو دياب| احتفال جديد بألبوم مكانك في الإمارات

أسعار صرف الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم

أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت
الجريدة الورقية