أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك صباح الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متيمزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وأزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الإماراتي:

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 للشراء، و8.42 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.37 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي نحو 8.38 للشراء و 8.43 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي نحو 8.38 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع