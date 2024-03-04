منافس الزمالك المحتمل بدور الثمانية بكأس الكونفدرالية

تترقب جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن المواجهة المحتملة الأبيض، في دور الـ8 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وتمكن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك إعتلاء صدارة مجموعته في كأس الكونفدرالية ليضرب موعدا مع أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى عن طريق القرعة.

ويواجه الزمالك أحد الأندية الآتية:

ثاني المجموعة الأولى ( مودرن فيوتشر ) أو ثاني المجموعة الثالثة ( ريفرز يونايتد النيجيري) أو ثاني المجموعة الرابعة (الملعب المالي ).



وكان قد أرسل الاتحاد الأفريقى "كاف" خطاباً لاتحاد الكرة المصري أخطره فيه بـ إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغينى، التى كان مقرر لها التاسعة مساء أمس الأحد بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية بعد تعذر وصول الفريق الغينى للقاهرة.

