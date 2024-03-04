نيكي هيلي تكتسح الانتخابات التمهيدية في واشنطن

بعد فوز دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق بشكل متتالي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بعدد من الولايات، تمكنت نيكي هيلي منافسته في الانتخابات من الاكتساح وحصد أغلبية الأصوات في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويعد هذا الاكتساح للاصوات أول فوز لنيكي هيلي خلال حملة انتخابات 2024، ووفق وكالة أسوشيتد برس فإن هيلي فازت بجميع مندوبي العاصمة الـ 19، وبذلك، استطاعت الوقف المؤقت لفوز دونالد ترامب بتصويت الحزب الجمهوري، على الرغم من أنه من المرجح أن يفوز ترامب بعدة مئات من المندوبين الآخرين في منافسات الثلاثاء خلال الأسبوع الجاري.

وبالرغم من خسارتها الأسبوع الماضي في ولايتها ساوث كارولاينا، ظلت هيلي مُصرة على أن الناخبين في الأماكن التالية يستحقون بديلا لترامب على الرغم من هيمنته حتى الآن في الحملة الانتخابية.

وبعد وقت قصير من فوز هيلي، أصدر ترامب بيانا هنأها فيه ساخرا على (حصولها) على لقب "ملكة المستنقع" من جماعات الضغط والمطلعين على بواطن الأمور في العاصمة، الذين يريدون حماية الوضع الراهن الفاشل.

وكانت هيلي ألقت خطابها الاعتيادي في حملتها الانتخابية، منتقدة ترامب لتسببه في العجز الفيدرالي، صرخ أحد المشاركين في التجمع: "لا يستطيع الفوز في الانتخابات العامة..إنه جنون"، وقد أدى ذلك إلى موافقة هيلي، التي تقول إنها تستطيع حرمان بايدن من ولاية ثانية لكن ترامب لا يستطيع ذلك.

يذكر أن واشنطن واحدة من أكثر المناطق ديمقراطية في البلاد، حيث لا يوجد سوى 23000 جمهوري مسجل في المدينة، وفاز الديمقراطي جو بايدن بالمنطقة في الانتخابات العامة 2020 بنسبة 92% من الأصوات.

وكان دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 فاز بسهولة في المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري في ميشيغان، وميزوري وأيداهو يوم السبت.