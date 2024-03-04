انتر ميلان يلتقي جنوي في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي الليلة

يواجه فريق إنتر ميلان الإيطالى نظيره جنوى مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة إنتر ميلان و جنوي في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.



ويمتلك إنتر ميلان سجلا تهديفيا مميزا خلال الموسم الحالي، حيث استطاع احراز 67 هدفا، متفوقا على كل من بايرن ميونخ الألماني وليفربول، برصيد 65 هدفا و64 هدفا على الترتيب.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنتر ميلان مباراة الليلة أمام جنوي، وهو على قمة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 69 نقطة، متفوقا عن أقرب ملاحقيه فريق يوفنتوس برصيد 57 نقطة، بينما يحتل جنوى المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة.