النصر السعودي في اختبار صعب أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر السعودي مواجهة صعبة أمام نظيره العين الإمارات فى قمة مرتقبة تجمعهما مساء اليوم، الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.

ويستضيف ملعب استاد هزاع بن زايد قمة العين ضد النصر في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





ونجح النصر في حجز بطاقة التأهل الي ربع نهائي دوري أبطال آسيا بتخطى عقبة نظيره الفيحاء في دور الـ16 بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين، بينما تأهل العين لهذا الدور على حساب ناساف الأوزبكي بنتيجة 2-1.





وينتظر الفائز من مواجهة النصر والعين ، الفائز من المباراة المرتقبة التى تجمع بين الاتحاد والهلال، في نصف النهائي، ومنه سيمثِّل الغرب في النهائي أمام أحد فرق شرق القارة الصفراء.