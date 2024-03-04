نهضة بركان المغربي يعتلي صدارة مجموعته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

حسم نهضة بركان المغربي صدارة المجموعة الرابعة لكأس الكونفيدرالية الأفريقية ، لصالحه بفوزه على ضيفه الملعب المالي 3 /صفر، في ختام منافسات دور المجموعات.

وتقدم السنغالي باول باسيني بهدف في الدقيقة 37 ،ثم أضاف يوسف الزغودي الهدف الثاني في الدقيقة 86 ،وتكفل محمد المورابيط بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد نهضة بركان في الصدارة إلى 14 نقطة بفارق أربع نقاط عن الملعب المالي الوصيف.

ويأتي فريق سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي في المركز الثالث بست نقاط بعد تعادله سلبيا في وقت سابق مع مضيفه ديابل نوار من الكونغو برازافيل ، الذي يتذيل الترتيب بنقطتين.