بولونيا يفوز على أتالانتا في الدوري الإيطالي

حقق فريق بولونيا انتصارا مهما بالفوز خارج ملعبه على أتالانتا بنتيجة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم أتالانتا بهدف سجله النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة 28.

وقلب بولونيا النتيجة بهدفين في الشوط الثاني، حيث سجل جوشوا زيركزي هدف التعادل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وأضاف لويس فيرجسون الهدف الثاني في الدقيقة 61.

واصل أتالانتا نزيف النقاط بتعادل وخسارتين في آخر ثلاث جولات، ليتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السادس.

أما بولونيا حقق فوزه السادس على التوالي ليعزز تواجده في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت يوم الأحد، فاز هيلاس فيرونا على ضيفه ساسولو بنتيجة 1/صفر، وكالياري على إمبولي بنفس النتيجة، بينما تعادل فروزينوني مع ليتشي بنتيجة 1/1.