لوريان الفرنسي يهزم رين بثنائية في الدوري

تعرض فريق الكرة الأول بنادي رين لخسارة أمام ضيفه لوريان بالخسارة بنتيجة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم لوريان بهدفين سجلهما محمد بامبا وإيلي جونيور كروبي في الدقيقتين 59 و90.

وقلص الجزائري أمين جويري الفارق بتسجيل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 94.

وتجمد رصيد رين عند 35 نقطة في المركز الثامن، بينما قفز لوريان للمركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

وفي مباريات أخرى، سقط نانت أمام ضيفه ميتز بهدفين سجلهما جيورج ميكونادزي وماثيو أودول في الدقيقتين 58 و60.

وتجمد رصيد نانت عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما رفع ميتز رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر بعدما حقق فوزه الأول في آخر عشر جولات.

وفاز بريست على ضيفه لوهافر بهدف وحيد سجله بيير لي ميلو في الدقيقة 34.

وواصل بريست صحوته بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي ليبتعد بالوصافة برصيد 46 نقطة، ويقلص الفارق إلى تسع نقاط مع باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.

أما لوهافر، فتلقى خسارته الرابعة على التوالي ليقبع في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد فاز تولوز على نيس بنتيجة 1/2.