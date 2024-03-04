ترقبوا.. خسوف القمر شبه ظلي لأول مرة خلال 2024 في هذا الموعد

كشف الدكتور أشرف تادروس،رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث ظاهرة فلكية تحدُث لأول مرة خلال عام 2024 وهي خسوف القمر شبه الظلي في مشهد بديع يُزين سماء بعض الدول.



خسوف القمر شبه الظلي

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن خسوف القمر شبه الظلي سيكون يوم 25 مارس الجاري، ويحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض حيث يصبح القمر أغمق قليلا فقط ،ولا يظلم تمامًا أو يميل لونه إلى الإحمرار كالخسوف الكلي.

الدول التي تشاهد الخسوف

وأوضح، رقسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون هذا الخسوف مرئيًا في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ولا يرى في مصر أو المنطقة العربية.

وتابع، اقتران الاجرام السماوية يعني رؤية إحداهما قرب الأخر في السماء في نطاق محدد من الدرجات القوسية عند مشاهدتهما من الأرض، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

وأشار، ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.