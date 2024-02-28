القمر ونجم السبيكا يُزينان سماء مصر في مشهد بديع.. الليلة

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق لدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد آخر ظاهرة فلكية خلال فبراير الجاري وهي اقتران القمر مع النجم سبيكا في مشهد بديع للمرة الثانية خلال هذا الشهر.

ألمع نجم في برج العذراء



وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، أن السماك الأعزل أو السنبلة هو ألمع نجم في برج العذراء وهو من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبًا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبًا مثل كتلة الشمس ، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.

رؤية الظاهرة الفلكية بالعين المجردة



وتابع، رئيس قسم الفلك السابق لدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بحلول الـ 9:30 مساءًا تقريبًا، ويظلان مرئيين طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

مشاهدة الظواهر الفلكية



وأوضح، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.