وسام أبو علي مهدد بالغياب عن نهائي كأس مصر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر بالسعودية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج" البريمو" على قناة "تن":"اشتكى وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي في تدريب أمس السبت من آلام في العضلة الخلفية وقد يغيب عن مباراة نهائي كأس مصر على أن يخضع اللاعب لفحص طبي غداً الاثنين لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية وموقفه من المشاركة في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك".

وكان النادي الأهلي قد استخرج تأشيرة سفر وسام أبو علي ضمن بعثة الفريق الأحمر إلى السعودية خلال الأيام الماضية لخوض نهائي الكأس.

إصابة وسام أبو علي

وسام أبو علي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية بعدما خاض مران قوي وتقسيمة تألق فيها وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" نالت إعجاب الجهاز الفني للفريق قبل أن يتلقى الجميع في المران صدمة إصابة اللاعب في نهاية المران وسيتحدد خلال الساعات المقبلة حجم الإصابة.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش، استعداداً للارتباطات المقبلة بعدما عاد للتدريبات الخميس الماضي من الراحة التى حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضى، وهو المعسكر الذى خاض خلاله الأهلى مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودى وحتا الإماراتى، انتهتا بالخسارة 1-2 فى الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.