قمرين..عمرو دياب يغُازل ابنته "كنزى" بحضور طليقته زينة عاشور

أشعل الهضبة “عمرو دياب”مسرح الاتحاد أرينا بإمارة أبو ظبي، في حفله الذي أحياه مساء أمس، وسجل رقمًا قياسًا بعدد المعجبين الموجودين بالساحة.

عمرو دياب مع ابنته بالحفل:

صعد الهضبة “ عمرو دياب” المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لا"، وسط تفاعل واسع وتصفيق حاد من قبل الحضور .

قدم “الهضبة” باقة متنوعة من أشهر أغانيه، منها : "برج الحوت"، و"ده لو اتساب"، و"إنت الحظ"، و"ليلي نهاري"، وتملي معاك"، و"يا قمر"، و"وياه"، و"الكلام ليك إنت"، و"يهمك في إيه"، و"يتعلموا"، بخلاف ميدلي لأغانيه القديمة، واختتم بأغنية "هتدلع".

كان من ضمن الحضور “زينة عاشور” طليقة “عمرو دياب” و ابنته “كنزي” التى غازلها على أنغام أغنية “قمرين”، قائلاً:" دى قمر واحد منهم".

نشر “عمرو دياب” صورًا من الحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وعلق قائلا: "ويستمر السحر.. انغمس في الطاقة والإثارة في هذا الحفل من خلال هذه اللقطات من الاتحاد أرينا أبوظبي".

يذكر أن طرح عمرو دياب مؤخرًا ألبوم "مكانك"، ويضم 12 أغنية، وهي: "بيوحشنا"، و"سلامك وصلي"، و"معرفش حد بالاسم ده"، و"ظبط مودها"، و"واخدين راحتهم"، و"مكانك"، و"يا قمر"ن و"لوحدنا"، و"الكلام ليك أنت"، و"ما تتعوضش بحد"، و"مابتغيبش"، و"المعنويات مرتفعة".