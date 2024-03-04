مرض خطير يُهدد حياة نجل "آسر ياسين" فى بدون سابق إنذار

أيام قليلة تفصلنا عن بداية سباق المسلسلات الرمضانى، وسيعرض مسلسل “بدون سابق إنذار” للفنان “آسر ياسين”، الذى لفت أنظار الجمهور لقصته وأحداثه المشوقة.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار:

تدور أحداث مسلسل “بدون سابق إنذار” حول زوجين يعيشان قصة حب مُلهمة، وبعد أن يرزقا بمولودهما الأول، يكتشفا بعيد ميلاده السادس إصابته بسرطان الدم، ليقرر الطبيب المعالج إجراء عملية نقل نخاع العظم، ولكن تحدث مفاجاة وتتصاعد الأحداث فى إطار تشويقى.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، إسلام حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ألمى كفارنة، إخراج هانى خليفة.

نشرت شبكة قنوات “ dmc” عبر صفحتها الرسمية برومو مسلسل "بدون ساب إنذار"، وعلقت عليه: “مشاكلك بتبان كبيرة لحد ما تيجي مشكلة بدون سابق انذار تخليك تسأل نفسك هو انا كنت بشتكي ليه قبل كده؟.. منتظرين وكلنا حماس المسلسل الدرامي اللي بيجمع بين النجم آسر ياسين و النجمة عائشة بن أحمد ”

يذكر أن كانت آخر أعمال “آسر ياسين” فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة.