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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير عزمي: إلغاء مباراة سوار الغيني في صالح الزمالك

الزمالك وسوار الغيني
الزمالك وسوار الغيني

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن إلغاء مباراة القلعة البيضاء أمام سوار الغيني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمر إيجابي لفريق الزمالك في الفترة المقبلة.

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وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن إلغاء مباراة سوار الغيني يصب في صالح الزمالك من أجل منح الفريق الراحة الكافية استعداداً لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل في السعودية ".


وتابع:"أتمنى أن تخرج مباراة الأهلي والزمالك بشكل يليق بالكرة المصرية والعربية لأنها تحظي باهتمام الجميع في أنحاء الوطن العربي".

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