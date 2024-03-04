رئيس مودرن فيوتشر: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

علق وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر على المواجهة المحتملة أمام الزمالك في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتأهل الزمالك ومودرن فيوتشر من دور المجموعات في غنتظار قرعة دور الـ 8 التي قد تسفر عن مواجهة مصرية خالصة بينهما.

وقال وليد دعبس في تصريحات تليفزيونية: "لا أتمنى مواجهة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية، وأتمنى أن يكون النهائي مصري، ولكن ننتظر القرعة في النهاية، لم نلعب مباراة الهلال الليبي في استاد القاهرة، ولعبنا في السلام".

وأكمل: "هناك تطور واضح لفريق فيوتشر تحت قيادة تامر مصطفى، وبدأ يعلم كل الأمور عن اللاعبين، وهو يعمل جيدا مع الفريق، والروح رائعة بين اللاعبين الكبار والشباب".