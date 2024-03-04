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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس مودرن فيوتشر: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وليد دعبس رئيس نادي
وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر

علق وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر على المواجهة المحتملة أمام الزمالك في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

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الكونفدرالية.. صدام مصري محتمل بين الزمالك ومودرن فيوتشر

وتأهل الزمالك ومودرن فيوتشر من دور المجموعات في غنتظار قرعة دور الـ 8 التي قد تسفر عن مواجهة مصرية خالصة بينهما.

وقال وليد دعبس في تصريحات تليفزيونية: "لا أتمنى مواجهة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية، وأتمنى أن يكون النهائي مصري، ولكن ننتظر القرعة في النهاية، لم نلعب مباراة الهلال الليبي في استاد القاهرة، ولعبنا في السلام".

وأكمل: "هناك تطور واضح لفريق فيوتشر تحت قيادة تامر مصطفى، وبدأ يعلم كل الأمور عن اللاعبين، وهو يعمل جيدا مع الفريق، والروح رائعة بين اللاعبين الكبار والشباب".

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