الكونفدرالية.. صدام مصري محتمل بين الزمالك ومودرن فيوتشر

تترقب الجماهير المصرية قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تاهل فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر من دور المجموعات.

وأسدل الستار أمس الأحد على منافسات دور المجموعات للكونفدرالية بتاهل 8 فرق من بينها 4 فرق عربية.

الفرق المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وجاء الفرق المتأهلة لدور الثمانية على النحو التالي:

المجموعة الأولى: إتحاد العاصمة الجزائري، ومودرن فيوتشر.

المجموعة الثانية: الزمالك وأبو سليم الليبي.

المجموعة الثالثة: دريمز الغاني، وريفرز يونايتد بطل نيجيريا.

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي، والملعب المالي.

مواجهة مصرية محتملة في ربع نهائي الكونفدرالية

ووفقاً للفرق المتأهلة، فقد تشهد قرعة الدور ربع النهائي للبطولة مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك متصدر المجموعة الثانية، مع مودرن فيوتشر المتأل كثاني المجموعة الأولى.

ويواجه الزمالك وفقاً لتصنيف الفرق المتأهلة أحد 3 فرق هي: مودرن فيوتشر، وريفرز يوايتد النيجيري، والملعب المالي.

في المقابل يستعد مودرن فيوتشر لـ 3 إحتمالات على راسها الزمالك، أو دريمز الغاني، او نهضة بركان المغربي.