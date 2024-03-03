مجموعة الزمالك.. أبو سليم يخسر بثلاثية امام ساجرادا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد إنتهاء مباراة ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتلقى فريق أبو سليم الليبي خسارة مدوية بثلاثة اهداف مقابل لا شئ أمام ساجرادا الذي ودع منافسات البطولة.

إنتهت أحداث شوط المباراة الأول بتقدم ساجرادا بهدف نظيف سجله سيف جدور مدافع أبو سليم بالخطأ في مرماه بعد 4 دقائق فقط من إنطلاق المباراة.

وفي الشوط الثاني واصل ساجرادا تفوقه لينجح في إضافة هدفين عن طريق لويس تاتي في الدقيقة 55 ، ثم أضاف والتر الهدف الثالث في الدقيقة 66 لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0.

بهذه النتيجة تأهل أبوسليم لربع النهائي في المركز الثاني بالمجموعة وفي رصيده 9 نقاط، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما جاء ساجرادا في المركز الثالث بـ 8 نقاط.