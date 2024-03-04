تنظر محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بـتهريب الأدوية الكبرى.

اليوم ..محاكمة 49 متهمًا في قضية تهريب أدوية سرطان

وكانت نيابة التهرب الضريبي، قررت إحالة 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات مع 35 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب "الأدوية الكبرى"، أنه وردت معلومات الي العقيد حمدى بدوى - المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام المتهمة حنان ع - تاجرة ملابس - بالاتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.

وأقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها / محمد ف وآخران هما أحمد س وعادل ص كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقومون بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لإستلام بعض من تلك العقاقير هو المتهم رامى ب م، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين (نهى م، ورضوي م). تم إعداد مأمورية وضبطهما (اللتان أحضرتهم حال عودتهما من دولة فرنسا وسلماها إليه بقصد تسليمها للمتهمة الأولى - حنان ع- والتي بمناقشتها أقرت ببيع تلك العقاقير إلى كل من محمد ر - صيدلي - والسيد ح، وإبراهيم ح، - مالكي مخزن أدوية و(محمود ص، بكالوريوس تجارة) (محمد ع- بكالوريوس تجارة): أحمد ا (صیدلی) وضبط بحوزته بعض من تلك العقاقير وتم ضبطهم جميعا.

المتهمون ينكرون التهم الموجهة إليهم

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة، حنان ع، انكرت ما نسب اليها من اتهامات وقررت بأنه حال تواجدها بالحانوت المملوك لها بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تقابلت مع ضابطين يرتديان زيا ملكيا اصطحباها إلى مقر الأمن الوطنى بالمحافظة وبمناقشتها عن علاقتها، بشخص يدعى محمد ف قررت بأنه زوجها وانه يقوم بالاتجار بالعقاقير المستوردة عن طريق جلبها من دولة فرنسا وان بحوزتها مجموعة من الأدوية مملوكة له بمنزل الزوجية وتم اصطحابها وضبط الادوية.

كما أضافت أن زوجها تم القبض عليه في فرنسا على إثر الاتجار فى العقاقير وأنها قامت بالتواصل مع أصدقائه في مصر وهم باقى المتهمين كل من محمود ص، أحمد ا، محمد ر، محمد ع، إبراهيم ح لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه وأنها لا تعمل فى مجال الادوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وان الاتجار فيها غير مصرح به قانونا وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الأراضي المصرية قررت بان عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب أغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا وبعض حرز الهاتف المحمول أقرت بأنه خاص بها وبعرض ما آل إليه تقرير تفريغ المحادثات قررت بصحتها.

دفن جثة ربة منزل بسبب تركيب الستارة اثر سقوطها من الطابق الرابع في الخصوص

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة ربة منزل أنفاسها الأخيرة ،لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكنها بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية اثناء تركيبها ستارة، حرى نقل الجثة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بدفن المتوفاة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع ربة منزل تدعى." بدور. س، 30 سنة" ربة منزل اثر سقوطها من الطابق الرابع من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة الخصوص.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وتبين من التحريات أن المتوفاة أثناء تركيبها ستارة بشرفة مسكنها من الطابق الرابع سقطت مما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة ونزيف بالمخ أودى بحياتها وجرى نقلها لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

وأفاد أهل المتوفاة، أنه لا توجد شبهة جنائية بالواقعة وحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بالدفن.