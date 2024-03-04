أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة ربة منزل أنفاسها الأخيرة ،لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكنها بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية اثناء تركيبها ستارة، حرى نقل الجثة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بدفن المتوفاة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

دفن جثة ربة منزل بسبب تركيب الستارة اثر سقوطها من الطابق الرابع في الخصوص



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع ربة منزل تدعى." بدور. س، 30 سنة" ربة منزل اثر سقوطها من الطابق الرابع من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة الخصوص.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وتبين من التحريات أن المتوفاة أثناء تركيبها ستارة بشرفة مسكنها من الطابق الرابع سقطت مما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة ونزيف بالمخ أودى بحياتها وجرى نقلها لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

وأفاد أهل المتوفاة، أنه لا توجد شبهة جنائية بالواقعة وحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بالدفن.