عامر حسين: الزمالك صاحب الملعب في مباراة الأهلي

أكد عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، أن نادي الزمالك هو صاحب الملعب ضد النادي الأهلي، في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك سيكون بالزي الأساسي والأهلي بالزي الآخر، إلا لو صاحب الأرض قرر اللعب بالزي البديل".

وأضاف عامر حسين: "في حالة التعادل بين الفريقين في الوقت الأصلي سيتم اللجوء إلى والتي تنص على الذهاب إلى الوقت الإضافي، ومن ثم ركلات الترجيح".

وأشار المشرف على لجنة المسابقات، إلى أن نادي سوف يرد الزيارة إلى النادي الأهلي، يوم 30 مارس الجاري أي بعد الانتهاء من مباراة نهائي كأس مصر بين الفريقين".

واختتم: "منذ اليوم الأول كان هناك اتفاق على إسناد المباراة لحكام أجانب وكان الأغلب للتوجه إلى حكم إنجليزي، ولكن تم بعد ذلك الإصرار على حكم مصري، ثم تم الاتفاق على إسناد المباراة إلى حكام أجانب، وموسم الرياض سيختار حكام نهائي كأس مصر وسيتحمل تكلفتهم".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023، في لقاء سيقام يوم الجمعة المقبل، في المملكة العربية السعودية.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار أمام الزمالك لأول مرة في نهائي كأس مصر لما يقارب الـ 17 عامًا، حيث آخر مرة فاز فيها الأهلي على الزمالك في نهائي البطولة كانت في يوم 2 يوليو 2007.

بينما الزمالك يسعى لاستغلال الحالة الفنية المميزة التي يعيشها لاعبو فريقه مؤخرًا بالأخص بعدما تأهل لربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية محتلا المركز الأول في دور المجموعات.