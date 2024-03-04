حسين الجسمي يجتاز 190 ألف مشاهدة بأغنية "أحلى واحدة"

سجلت الأغنية الجديدة للفنان حسين الجسمي “أحلى واحدة” أكثر من 190 ألف مشاهدة، خلال 24 ساعة من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية حسين الجسمي الجديدة “أحلى واحدة”

اغنية أحلى واحدة من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، ألحان أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها"هحكيلكم عن جمال ملوش مثيل في الدنيا ديا ف جمالها مين ؟ مفيش .. اهي دي اللي فعلاً مش عادية لما اتعب مالحياة هي اللي بتكون الدوا ده الحب لو كان ليه تمن كان يبقى أغلى من الهوا ‏‎احلى واحده..اللي جمالها....خلّى اللي شافها حب إختلافها وكله عنها قال ‏‎احلى واحده.. كلمة وبقولها..من غير مجاملة في عنيا كاملة ..الله عالجمال ‏‎حبيتها وحبي ليها ليه ميت سبب مش هقدر اشرح ‏‎تسيب الدنيا دي وتروحلها اما تحب تفرح ده انا .. لفيت بلاد .. أبداً مشوفتش زيها بسببها .. انا حبي زاد .. لكل حاجة بحبها"

أغنية أتاني حسين الجسمي

طرح حسين الجسمي أغنية أتاني التي حققت أكثر من 900 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “هذا الشتا الثاني يمر وانته بعيد ولا خبر منك إجاني عايفني اتاني ولوحدي اعاني ضليت بعدك منكسر ما ذكرك بيه المطر قلبك نساني لو عنده ثاني عايفني اتاني و آه يا ليل الشتا شگد قاسي من دونك أيام عيني ما غفت مشتاقه لعيونك و آه يا صوت المطر ما حرّك اشواقك منك اريد اسمع خبر يصبرني بفراقك”