كيفية تثبيت تطبيقات أندرويد على ويندوز 11

حاولت Microsoft لسنوات تقديم بديل لنظامي التشغيل Android وiOS من خلال هاتف Windows Phone الخاص بها. على الرغم من أن Windows Phone تمكن من غزو بعض المعجبين في جميع أنحاء العالم بسبب صوره وميزاته الفريدة، إلا أن Microsoft قررت في النهاية دفن كل الاستثمارات التي تم إجراؤها في نظام التشغيل. وبدلاً من محاربتهم، قررت الشركة "الانضمام" إليهم أو بشكل أكثر دقة أن تضع نفسها في أنظمة التشغيل هذه. في الوقت الحاضر، تقدم الشركة بعض تطبيقاتها وخدماتها في Android ولجذب مستخدمي Android إلى نظامها البيئي، تقدم توافق تطبيقات Android على نظام التشغيل Windows 11.



مع آخر التحديثات لنظام التشغيل Windows 11، تسمح Microsoft أخيرًا لغير المطورين بتثبيت تطبيقات Android على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. نظرًا لأنه لا يمكن تثبيت متجر Google Play على نظام التشغيل Windows 11، تتم عملية تثبيت تطبيقات Android بفضل الشراكة مع Amazon Appstore. لتثبيت تطبيقات Android، ستحتاج إلى إعداد نظام Windows الفرعي لنظام Android، إذا لم يكن متوفرًا بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الخطوة التالية هي تثبيت تطبيق Amazon Appstore وتمكين المحاكاة الافتراضية. سنعلمك في هذا الدليل كيفية تثبيت تطبيقات Android على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 11. يعد هذا مفيدًا جدًا إذا كنت من مستخدمي الكمبيوتر الشخصي المتميزين ولم تكن راضيًا عن إصدارات الويب لتطبيقات معينة.

تخيل أنك تتمتع بتجربة Instagram على الهاتف المحمول على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows. كما تعلم، فإن موقع Instagram على الويب يحد من وظائفه. يمكنك أيضًا إحضار بعض التطبيقات الحصرية للأجهزة المحمولة مثل تطبيق تتبع الطرود وما إلى ذلك. في هذه المقالة، سنعلمك كيفية إعداد نظام Android الفرعي والبدء في تثبيت التطبيقات على نظام التشغيل Windows 11. ومن الواضح أن اللعب بتطبيقات Android على لقد كان Windows ممكنًا منذ سنوات، ولكن بشكل غير رسمي بفضل المحاكيات مثل BlueStacks. ومع ذلك، في هذه المقالة، سنتحدث عن الدعم الأصلي.

لتثبيت تطبيقات Android على نظام التشغيل Windows 11، ستحتاج إلى Amazon App Store ونظام Windows الفرعي. يجب أن يكون لديك بالفعل نظام Windows الفرعي لنظام Android إذا كنت تقوم بتشغيل أحد آخر تحديثات Windows 11. ولكن في حالة عدم القيام بذلك، يمكنك إعادة تنزيله من متجر Microsoft. ضع في اعتبارك أنه قد لا يكون متوافقًا مع جهازك إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows 11 بشكل غير رسمي. أعد تنزيله من متجر Microsoft.

الخطوة 1: افتح متجر Microsoft باستخدام مفاتيح Windows + S وابحث عن "متجر Microsoft".

الخطوة 2: ابحث عن "Amazon Appstore" وحدد التطبيق. إذا لم يظهر لك، فقد يكون جهازك غير متوافق.

الخطوة 3: حدد الحصول على.

الخطوة 4: ربما ستحتاج في هذه المرحلة إلى تمكين المحاكاة الافتراضية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكن لنظام التشغيل Windows 11 القيام بذلك تلقائيًا، بالإضافة إلى إعداد نظام Windows الفرعي لنظام Android إذا لم يكن مثبتًا لديك. ستظهر لك رسالة، حدد إعداد >> تنزيل >> التالي >> إعادة التشغيل. اتبع المطالبات من متجر Microsoft. سوف تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الخطوة 5: بمجرد اكتمال إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سيظهر نظام Windows الفرعي لنظام Android ثم سيتم فتح تطبيق Amazon Appstore تلقائيًا بعد ذلك.

الخطوة 6: قم بتسجيل الدخول إلى حساب أمازون الخاص بك (أو قم بإنشاء حساب جديد). ابدأ بتنزيل تطبيقات Android على نظام Windows.

تجدر الإشارة إلى أنك مقيد بمتجر Amazon Appstore على نظام التشغيل Windows 11. وقد لا تكون بعض التطبيقات متاحة من هناك. ومع ذلك، لا تزال هناك قائمة طويلة من التطبيقات التي يمكنك تنزيلها من التطبيق. على سبيل المثال، TikTok هو احتمال هنا. إذا كنت ترغب في الاستكشاف خارج Amazon App Store، فمن الممكن أيضًا تحميل تطبيقات Android على نظام التشغيل Windows 11. ومع ذلك، فهي غير مدعومة وستحتاج إلى المتابعة على مسؤوليتك الخاصة.

كيفية التحميل الجانبي للتطبيقات على نظام التشغيل Windows 11

كما تعلمت، فإن الدعم الرسمي لنظام التشغيل Windows 11 لتطبيقات Android يعني أنك ستقوم بتثبيت التطبيقات عبر Amazon App Store. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا يمكنك تثبيت التطبيقات بطرق غير رسمية. حسنًا، إذا كان الدعم موجودًا، فلا يزال بإمكانك محاولة تثبيت التطبيقات عن طريق التحميل الجانبي. على الرغم من أن Amazon App Store جيد ويحتوي على بعض التطبيقات الأكثر شعبية، إلا أنه لا يزال يمثل أقل من ربع التطبيقات التي يمكنك تنزيلها إذا كنت تقوم بالتنزيل من متجر Google Play.

هناك حل في شكل WSATools. إنها أداة مصممة من قبل طالب الهندسة سيمون فرانكو. فهو لا يسمح لك فقط بتثبيت أي تطبيق Android، ولكنه يجعل العملية أسهل بكثير من المعتاد. بدون الأداة، تتطلب العملية تنزيلات متعددة من مصادر منفصلة، والكثير من التغيير والتبديل، وبعض الوقت في سطر الأوامر.