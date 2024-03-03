تأهل طلاب جامعة الأزهر لدور الـ 16 في مسابقة التحكيم التجاري الدولية بالسعودية

تأهل طلاب كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة إلى دور ال 16 في مسابقة التحكيم التجاري الدولية في نسختها الخامسة، والتي تقام في جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ صرح بذلك الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

وأوضح عميد الكلية أن الفريق مَثَّل الأزهر الشريف تمثيلًا مشرِّفًا خلال المسابقة الأولية؛ حيث تقدم على طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتأهل من بين الفرق الطلابية المشاركة من 27 دولة على مستوى العالم إلى دور ال 32، لافتًا أن طلاب جامعة الأزهر تقدموا على طلاب جامعة الإمارات العربية المتحدة وتأهلوا لدور ال 16.

وأشاد بجهود الدكتور محمد ممدوح، المدرس المساعد بقسم القانون العام بالكلية، ودعم وإشراف الدكتور أحمد كشك، منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر، لافتًا إلى أن الوفد الطلابي ضمَّ:

-أحمد محمد صابر.

-عبد الله عبد العزيز شوقي.

-محمد مصطفى الفقي.

-أسامة فتحي عبد القادر.

-خالد عبد الجيد خليل.

-منير الهادي عوض.

-زياد حجاجي، مدرب الفريق وأحد خريجي كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

جدير بالذكر أنه لم يتأهل من جمهورية مصر العربية سوى جامعتي: الأزهر والقاهرة.