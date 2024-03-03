الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل بهارات ستيك اللحم لمذاق لذيذ في عزومة رمضان

بهارات ستيك اللحم
بهارات ستيك اللحم

تتفنن الأمهات في صنع الأكلات الشهيه ذات المذاق المختلف، لإبهار الضيوف في رمضان، ولأن التوابل من إحدى العوامل الرئيسية لتحسين مذاق الطعام، نقدم لك طريقة صنع خلطة من البهارات لـ ستيك اللحم.


 

بهارات ستيك اللحم

طريقة عمل بهارات ستيك اللحم

المقادير

- السكر البني : نصف كوب

 

- بابريكا : ربع كوب

 

- فلفل أسود : ملعقة كبيرة

 

- ملح : ملعقة كبيرة

 

- بودرة الفلفل الحار : ملعقة كبيرة

 

- مسحوق الثوم : ملعقة كبيرة
 

- مسحوق البصل : ملعقة كبيرة
 

- بودرة الفلفل الأحمر : ملعقة كبيرة

 

- الستيك : حسب الحاجة

 

طريقة التحضير

امزجي جميع المكونات جيداً ودعيها في الهواء لمدة 10 دقائق.

بهري اللحم بمزيج البهارات وبشكل جيد، وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم أخرجيه واشويه حتى يصبح لونه مائلاً إلى البني الغامق، ويُقدم ساخناً.

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