النظام الغذائي الغني بالألياف يقوي جهاز المناعة

ربطت الأبحاث بين اتباع نظام غذائي غني بالألياف وانخفاض مقاومة المضادات الحيوية، وتشكل قدرة البكتيريا هذه تهديدًا كبيرًا على صحة الإنسان في العقود القادمة.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، بحلول عام 2050، ستحصد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية عدداً من الأرواح على كوكبنا يفوق عدد الأرواح التي تحصدها كل الحروب والهجمات الإرهابية، وتستخدم البشرية المضادات الحيوية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى تطوير مقاومة البكتيريا لها، وتبدأ الأمراض التي كان من السهل علاجها سابقًا مثل السيلان أو السل في قتل المرضى دون أي إمكانية لهزيمتهم والأهم من ذلك اكتشاف طرق لحل هذه المشكلة الخطيرة للغاية بالنسبة لنا، ووجدت دراسة أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا، ديفيس، أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعد الشخص.

أظهر المتطوعون البالغون الذين تناولوا 8 إلى 10 جرامات من الألياف يوميًا مستويات أقل بكثير من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في الجهاز الهضمي، وركز العلماء على متطوعين بالغين أصحاء لديهم مستويات مختلفة من الجينات المسببة لمقاومة المضادات الحيوية.

وتبين أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف ومنخفض البروتين الحيواني يقوي جهاز المناعة لديهم وكان لدى الأشخاص الذين لديهم أدنى مستويات جينات مقاومة المضادات الحيوية مستويات أعلى من الميكروبات اللاهوائية في الجهاز الهضمي، مما يشير إلى أمعاء صحية مع مستويات منخفضة من الالتهاب.

وتدعم النتائج بشكل مباشر فكرة أن التغييرات الغذائية يمكن أن تكون سلاحا جديدا في المعركة ضد مقاومة المضادات الحيوية، ونحن لا نتحدث عن بعض الأطباق الغريبة، بل عن نظام غذائي متوازن يحتوي ببساطة على ما يكفي من الألياف الغذائية وهذا ليس بالأمر الصعب تحقيقه.