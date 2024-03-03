المستثمرات العرب يبحث التعاون المشترك وفرص الإستثمار مع فنزويلا

إستقبل إتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي، بمقر الاتحاد، سفير فنزويلا البوليفارية في القاهرة، ويلمار أومار بارينتوس ، وذلك فى إطار إستراتيجية الاتحاد لتنمية أطر التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول العالم الخارجى وفتح أسواق تصديرية جديدة.

فى بداية اللقاء رحبت الدكتورة هدى يسي، بالسفير الفنزويلي والوفد المرافق له، مؤكدة أهمية التعاون مع دولته

لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة مع مصر والدول العربية والإفريقية ودول امريكا الجنوبية.

وأشارت يسي إلى أن مصر حصلت علي اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية لتعزيز تنمية التجارة والاستثمارات المتبادلة، وفنزويلا تقع في قلب أمريكا اللاتينية.

وألقت الدكتورة هدى الضوء حول أنشطة الاتحاد وأهدافه، وقدمت الدعوة للسفير لحضور مؤتمر الاتحاد فى دورته ال27 بمحافظة أسوان خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر من العام الجارى تحت عنوان "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى " ومشاركة المسؤلين ومجتمع الأعمال فى فنزويلا، بالمؤتمر، لزيادة فرص التعاون المنشودة.



وأشارت إلى مبادرة الاتحاد السياحية " عشانك يابلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " لتنشيط السياحة.



وفيما قال سفير فنزويلا ويلمار أومار بارينتوس، أن هناك علاقة ثنائية تاريخية بين بلاده ومصر.

وأكد على اهتمام بلاده الكبير بالتعاون مع إتحاد المستثمرات العرب الذى يتخذ من مصر مقرا له، حيث تدرك فنزويلا الموقع الاستراتيجي والدور الرئيسي لمصر كحلقة وصل بين العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وقدم السفير الدعوة لرئيسة اتحاد المستثمرات العرب لزيارة فنزويلا والإطلاع على فرص الاستثمار والتجارة مشيرا إلى إمكانية التعاون التجارى فى استيراد القطن المصرى والحديد والصلب والادوية، كما أن دولته لديها القدرة على تصدير العديد من المنتجات الفنزويلية مثل القهوة والكاكاو والقماش.



وتحدث السفير عن مزايا الاسثمار والمناطق الاقتصادية وقوانين الاستيراد والتصدير والاعفاء الضريبي فى بلاده

مشيرا إلى أن الاستثمار فى بلاده يتم عن طريق المركز الدولي للاستثمار الانتاجي والذي يرأسه الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأكد على التنسيق لأي مستثمر من خلال الاتحاد والسفارة لتسهيل العملية الاستثمارية في فنزويلا .



وأشار إلى إمكانية التعاون فى مجالات الزراعة بالشراكة حيث يتوفر مساحة قابلة للزراعة تبلغ 24 مليون هيكتر ويزرع منها فقط الآن 4% ، إلى جانب التعاون فى مجال التعبئة والتغليف وصناعة البتروكيماويات والاستزراع السمكي.

وأشار إلى وجود فرص كثيرة للتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب فى مجالات عديدة ومنها قطاع النفط والتعدين حيث تعتبر ڤنزويلا حاليًا الدولة التي تمتلك أكبر احتياطات من النفط على مستوي العالم، ويعد البترول والغاز من أكبر ثروات الدولة



وأكد السفير دعمه لمبادرة "عشانك يابلدي ووحدتتا العربيه وتعاوننا الدولي" لتنشيط السياحة ،مشيرا إلى اهتمام الدولة الفنزويلية بتبادل الخبرات في مجالات السياحة و وضع خطط للتعاون نظرا للإمكانيات العالية التي تحظي بها دولته في هذا المجال من خلال خطة الدولة نحو جعل المنتج السياحي الفنزويلي قوميا ودوليا و أداة استراتيجية للتنمية الداخلية للدولة.