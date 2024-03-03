منها متلازمة القولون.. أطباء يكشفون 5 أسباب شائعة لانتفاخ البطن

انتفاخ البطن هو طرد الغازات عبر فتحة الشرج يمكن أن تتراكم الغازات في الجهاز الهضمي بسبب استنشاق الهواء عند تناول الطعام وكأثر جانبي لتكسير الطعام عن طريق البكتيريا في الأمعاء الغليظة، واكتشف مجموعة من الأطباء من المملكة المتحدة الأسباب الأكثر شيوعًا للانتفاخ وانتفاخ البطن، وهي كالأتي.

أسباب حدوث انتفاخ البطن

مشاكل في الجهاز الهضمي والإفراط في تناول الطعام

تحدث أطباء من المملكة المتحدة إلى صحيفة Express مع الحجج حول ما يساهم في الانتفاخ وزيادة انتفاخ البطن ووفقا للخبراء، فإن السبب الأكثر شيوعا لهذه الظروف غير المريحة هو الإفراط في تناول الطعام والطريقة المرتبطة بامتصاص الطعام بسرعة وفي نفس الوقت يتم ابتلاع الكثير من الهواء مما يؤدي إلى تراكم الغازات بالإضافة إلى ذلك، النشاط البكتيري المفرط في الأمعاء الدقيقة يساهم في الانتفاخ.

التغيرات الهرمونية

الشعور بالانتفاخ أمر شائع خلال مراحل معينة من الدورة الشهرية للمرأة في أجسامهم، يزداد إنتاج هرمون الاستروجين، تحت تأثير الأملاح والسوائل التي يتم الاحتفاظ بها في الجسم.

متلازمة القولون المتهيّج

تحدث أعراض هذا المرض المصاحب لخلل في الأمعاء دون أسباب واضحة، وقد يعاني الشخص من الإسهال والإمساك وآلام البطن المزمنة والشعور بانتفاخ البطن ومع الانتفاخ الذي يحدث لدى ضحايا هذه المتلازمة، غالبا ما يلاحظ تكوين الغاز المفرط والأحاسيس المؤلمة والتشنجية في الأمعاء.

حساسية الطعام

وإذا كان لدى الشخص حساسية من الغلوتين، فخلال عملية الهضم، فإنه يعاني من تفاعلات التهابية تلحق الضرر بجدران الأمعاء وهذا يؤثر سلباً على قدرة الجسم على امتصاص المكونات الغذائية الأخرى بشكل صحيح.

يمكن أن يؤدي أيضًا عدم تحمل اللاكتوز الناتج عن منتجات الألبان، وكذلك الحساسية تجاه اللحوم والدواجن والبيض وما إلى ذلك، إلى الانتفاخ.

بعض أنواع السرطان

إذا حدث الانتفاخ بانتظام (خاصة في ظل وجود أعراض أخرى غير سارة ومؤلمة في البطن)، فيجب عليك بالتأكيد استشارة الطبيب لاستبعاد الأورام يظهر أيضًا سرطان المبيض والبنكرياس وكذلك سرطان الرحم والقولون وسرطان المعدة على شكل انتفاخ.