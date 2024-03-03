مابولولو يقود الاتحاد السكندري للفوز على إنبي في الدوري المصري

حقق الاتحاد السكندري القوز على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري المصري للموسم الحالي.



تقدم كريستوفر مابولولو لسيد البلد في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بينما عادل أحمد يوسف النتيجة للنادي البترولي في الدقيقة 27، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واستطاع المهاجم الأنجولي اقتناص هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة ال23 في وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل إنبي صدارة المسابقة برصيد 26 نقطة.

وكان إنبي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - محمود شبانة - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - خالد الغندور

خط الهجوم: عبد الغني محمد - بيكالي أوبامي - مابولولو.