سله الزمالك تهزم سموحه فى دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجه 63-59 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على صالة محمد حسن بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الثامنه لبطولة دوري السوبر .

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي :

13/18

33/28

42/41

63/59



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الأهلي يوم الأربعاء المقبل، على صالة الأخير ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري السوبر .

ويضم الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من، وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مديراً إداريا، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.