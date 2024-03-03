التحالف الوطني للعمل الأهلي يوزع 68 مشروعًا لسيدات قرى بني سويف

قامت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية بتوزيع نحو 68 مشروعًا لسيدات قرى دلاص بمركز ناصر وسدمنت الجبل بمركز اهناسيا، وبياض العرب بمركز بنى سويف، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الفقيرة

يستهدف المشروع المزارعين والسيدات في المجتمعات الريفية، ويشمل عدة أنشطة منها تسليم مشروعات صغيرة «15 بطة مسكوفي، و2 شيكارة علف بادي 25 كيلو، و12 صنف أدوية» لكل حالة مستفيدة.

هذا بالإضافة لتنفيذ لقاء توعوي بوجود طبيب بيطري لتدريب السيدات على الطرق السليمة للتربية، وطرق الحفاظ على المشروع، للاستفادة منه وزيادة دخل الأسرة.