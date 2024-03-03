كلاكيت ثالث مرة.. محمد شاهين أمام صبا مبارك في "لحظة غضب"

يشارك الفنان محمد شاهين فى ماراثون رمضان 2024، بمسلسل لحظة غضب المقرر عرضه حصريا على منصة watch it الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتعاون محمد شاهين خلال أحداث مسلسل لحظة غضب للمرة الثالثة مع الفنانة صبا مبارك خلال ماراثون رمضان، حيث يجسد خلال العمل دور "مصطفى"، وهو شقيق زوج "يمنى"، التي تجسدها الفنانة صبا مبارك خلال المسلسل، الذى يحاول إيجاد شقيقه بعد اختفائه فى ظروف غامضة.



محمد شاهين

وجاء التعاون الأول بينهما خلال أحداث مسلسل "شربات لوز" للنجم يسرا، والذى عرض عام 2012، بينما تجدد التعاون بينهما خلال مسلسل "سوتس بالعربى"، الذى عرض عام 2022.



شخصية صبا مبارك فى لحظة غضب

وتجسد صبا مبارك شخصية طباخة خلال الأحداث، تدعي "يمنى"، ولكنها تفقد أثر زوجها شريف، في ظروف غامضة وتواصل البحث عنه.

صبا مبارك

يشار إلى أن مسلسل "لحظة غضب" مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق.

بوستر مسلسل لحظة غضب

وتشارك صبا مبارك فى مسلسل “بين السطور” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند فور عرضه.

صبا مبارك

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.