الأحد 03 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لاميتا فرنجية تثير الجدال بالأسود المثير

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

اعتادت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت لاميتا بإطلالة مثيرة للغاية أثناء زيارتها ل دبي، حيث ارتدت فستانا قصيرا مثيرا، كشف عن أنوثتها الطاغية، صمم الفستان من قماش الترتر الأسود،  نسقت عليه شراب كولون فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس مع اللؤلؤ.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

 

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